Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dez suspeitos identificados em Vinhais por furto de castanhas

GNR apreendeu as viaturas utilizadas no furto e "170 quilos de castanhas, entretanto devolvidas ao legítimo proprietário".

16:53

Um grupo de dez pessoas foi identificado, em Vinhais, por suspeita de furtarem castanhas numa freguesia deste concelho do distrito de Bragança, que é um dos maiores produtores portugueses do fruto seco, divulgou esta segunda-feira a GNR.



De acordo com a informação das autoridades, os suspeitos foram apanhados em flagrante delito, no sábado, por populares de Penhas Juntas, quando estariam a furtar castanha num souto.



Os suspeitos, segundo a GNR, terão fugido em dois veículos, por caminhos de terra batida, quando se aperceberam da presença de outras pessoas e foram mais tarde intercetados e identificados pelas autoridades.



A GNR foi alertada por populares e os militares encontraram as viaturas em que os suspeitos terão fugido, abandonadas perto de uma localidade.



Os suspeitos foram encontrados no lugar de Vale de Abelheira.



A GNR apreendeu as viaturas utilizadas no furto e "170 quilos de castanhas, entretanto devolvidas ao legítimo proprietário".



Segundo a Guarda, "os factos foram remetidos para o Tribunal Judicial de Bragança".



A região de Trás-os-Montes é responsável por 80% da produção nacional de castanha, sendo esta a época do ano em que decorre a campanha e em que recorrentemente são registados furtos de grandes quantidades daquela que é considerada "o petróleo transmontano" pelo valor económico.



No mês de novembro foram participados às autoridades dois furtos de quantidades avultadas, concretamente a rondas as quatro toneladas cada.



Um dos furtos ocorreu na aldeia de Parada, concelho de Bragança, com prejuízos estimados pelo proprietário em cerca de "oito mil euros".



O alvo do outro foi a maior empresa da região de comercialização e transformação de castanha, a Sortegel, também em Bragança.