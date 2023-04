Dez toneladas de haxixe vindas de Marrocos e apreendidas em Portugal colocam o nosso país na rota do ‘clã Farruku’, um grupo criminoso de tráfico de droga desmantelado pela Guardia Civil espanhola, numa megaoperação com 17 detidos.O haxixe destinava-se à prática ‘quilo-quilo’, própria de gangs que movimentam grande quantidade de droga entre a América do Sul e a Europa: cada quilo de haxixe europeu é trocado por um quilo de cocaína da América do Sul.