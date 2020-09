Uma embarcação marítimo-turística que transportava 10 passageiros e dois tripulantes avariou e ficou à deriva, à entrada da barra de Portimão, no sábado à tarde.





A avaria deu-se no sistema de propulsão. De imediato, a estação salva-vidas de Ferragudo efetuou o reboque da embarcação. A mesma encontrava-se à deriva e a ser arrastada para zona da Ponta do Altar. Segundo o Comandante da Capitania do Porto de Portimão, Gonzalez dos Paços, o mestre da embarcação “tentou fundear mas o vento forte levou-a em direção à falésia”.