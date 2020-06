Dezasseis detidos por corrupção com madeira em Setúbal

Dezasseis funcionários do parque de madeiras da empresa Navigator, em Setúbal, foram detidos esta terça-feira por corrupção passiva no setor privado, numa megaoperação da diretoria da PJ de Setúbal, soube o CM.

Os detidos enganaram a empresa – que ajudou na investigação – durante pelo menos três anos, sacando milhões de euros. Aceitavam, dos fornecedores de madeira, matéria prima de menor qualidade pagando aos valores da de melhor qualidade.

Cinco empresários e seis empresas foram constituídos arguidos.

Os detidos, entre os 31 e os 64 anos, trabalhavam na receção e medição da qualidade das madeiras no parque da empresa de produção de pasta de papel. Adotaram procedimentos fraudulentos relativamente à qualidade, quantidade, espécie, peso e densidade da matéria-prima inspecionada. Vão ser presentes a tribunal na quarta-feira.

Ao CM, a empresa Navigator confirmou que as detenções "tiveram lugar em resultado de uma queixa apresentada" pela empresa "por ter indícios de prática de crimes de corrupção, envolvendo alguns dos seus colaboradores e fornecedores da área de abastecimento de madeira do complexo industrial de Setúbal".

"As alegadas práticas terão sido levadas a cabo em benefício próprio dos autores, e em grave prejuízo da empresa, que, tal como até aqui, se mantém inteiramente disponível para continuar a colaborar com as autoridades no apuramento dos factos", afirma.

"A Navigator está ciente que, pese embora alguns dos seus colaboradores possam estar envolvidos nas práticas supra referidas, a esmagadora maioria da sua força laboral, assim como a dos seus parceiros comerciais se pauta pelos mais rigorosos standards éticos que sempre caracterizaram a conduta do Grupo", considera a empresa.