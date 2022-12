O edifício é de escritórios mas uma das salas, em vez de estar a receber reuniões de empresas, estava transformada numa zona de jogo ilegal. No sábado, o local, bem no centro da cidade de Gondomar, foi denunciado à PSP. Terá sido mesmo um familiar revoltado com o vício de um dos envolvidos na partida de póquer que apresentou a queixa.









