Dezenas de bombeiros combatem incêndio em Amarante

Existem duas frentes ativas e no local estão três meios aéreos.

17:51

Cerca de 36 operacionais combatem na tarde deste sábado um incêndio na freguesia de Vila Chã do Marão em Amarante.



No local estão 10 viaturas dos bombeiros apoiadas por três meios aéreos.



Existem duas frentes ativas segundo informações do CDOS Porto.