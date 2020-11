Dezenas de passageiros 'entopem' zona de chegadas do Aeroporto de Lisboa

Registaram-se grandes enchentes de passageiros ao início da manhã deste sábado na zona das chegadas do Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.

A greve parcial de inspetores convocada por um sindicato do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), aliada ao facto de terem chegado 11 voos no período compreendido entre as 06h00 e as 09h00 deste sábado, fez com que se registassem demoras no controlo documental dos passageiros.

O CM teve acesso a um vídeo gravado pouco depois das 08h00, no acesso ao ‘Gate Check’ do SEF. Além do necessário controlo documental, os passageiros foram forçados a aguardar pela fiscalização relativamente à Covid-19.

Assim, as pessoas que cheguem a Portugal com comprovativo do teste ao novo coronavirus são rapidamente fiscalizadas, e conseguem sair em pouco tempo do Aeroporto.

No entanto, quem não consegue provar a realização do teste à Covid-19, é direcionado para um laboratório montado na zona de chegadas do Aeroporto, onde são feitos os procedimentos necessários para apurar a infeção com o novo coronavirus.

Segundo fonte da SEF, a situação foi ficando progressivamente normalizada a partir do meio da manhã deste sábado.