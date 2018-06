Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dezenas de pessoas contra despejos e aumento de rendas no Porto

Investimento relacionado com turismo é apontado como principal causa dos problemas.

Por Ana Silva Monteiro | 09:18

"É triste ter de abandonar a minha casa, em Miragaia, onde vivi 85 anos. Já disse à minha senhoria e ao advogado dela que quero morrer na casa em que os meus pais morreram." As palavras são de Maria Ferrão, uma das cerca de 50 pessoas que este sábado se manifestaram, junto à Câmara do Porto, contra os frequentes despejos de casas e o aumento das rendas, motivados pela pressão do turismo.



"As pessoas que moram nestas zonas, que agora parecem ser só para turistas, nunca saíram daqui, não conhecem mais nada. Mandá-las para a periferia para construir hostels é um atentado à população. É um crime terrível. A verdade é que o Porto já não é das pessoas, é uma cidade de elites", disse ao CM Gonçalo Fernandes, que teve de deixar a sua casa no Porto, juntamente com a família.



Os moradores apresentaram vários cartazes, nos quais se podiam ler frases de revolta. A explosão turística é apontada como uma das causas do problema. "Pode ser lucrativo, mas não pode ser prejudicial para a vida das pessoas de cá", contou Helena Rocha, outra manifestante.



E as rendas elevadas na Baixa do Porto também preocupam os moradores. "Com o ordenado que se recebe em Portugal, é impossível pagar as rendas das casas. Um T1 ou T2 fica por 600 euros. Não estamos contra o turismo. Queremos que a cidade seja visitada, mas que, em primeiro lugar, possa ser habitada", afirmou Helena Rocha.



Rui Moreira, presidente da Câmara do Porto, já referiu que desde 2009 que o Estado não investe em habitação social e que o problema do setor imobiliário só pode ser contido com investimento público.