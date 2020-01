Centenas de pessoas vestem-se de branco para se despedirem de Lara

Centenas de pessoas vestiram-se este sábado de branco para se despedirem da pequena Lara, a menina de oito anos, que morreu esta semana, um dia depois de ter alta do Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal.



Foi a pedido dos pais que o último adeus foi pintado de branco. Estes pediram que quem quisesse comparecer que vestisse branco e se levasse flores, que também estas fossem brancas







Pelas 10h00 decorrerá a cremação do corpo.