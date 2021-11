Dezenas de pessoas prestaram esta quarta-feira homenagem ao jovem estudante de Medicina que foi encontrado morto na República Checa, em Abrantes. A Igreja do Rossio ao Sul do Tejo foi pequena para acolher as pessoas que quiseram participar na missa por Tomás Alcaravela, de 20 anos. “É um momento de muita dor para toda a comunidade”, disse ao CM o padre que celebrou a missa.





A vítima, aluna do 2º ano de Medicina na Universidade Charles, em Pilsen, na República Checa, foi dada como desaparecida no sábado. A última vez que fora vista foi às 05h00 quando regressava a casa de uma discoteca. Foram amigos que deram o alerta para o seu desaparecimento. Na segunda-feira foi encontrado numa claraboia do edifício onde o jovem residia. O corpo foi sujeito à autópsia para se apurar as causas da morte. Os pais do jovem deslocaram-se para a República Checa para tratar do processo de repatriamento do corpo.