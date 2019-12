DGS alerta para perigo de cigarros eletrónicos e tabaco aquecido

Num comunicado divulgado pela DGS e SICAD esta quinta-feira, as entidades desaconselham a utilização de cigarros eletrónicos e tabaco aquecido."A Direção-Geral da Saúde (DGS) e o Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências (SICAD) desaconselham o uso de cigarros eletrónicos, particularmente os que têm líquidos contendo canabidiol e outros derivados de canábis, acetato de vitamina E e diacetil", pode ler-se no comunicado.As entidades de saúde alertam ainda os consumidores deste tipo de tabaco "para que não modifiquem ou adicionem quaisquer substâncias aos líquidos para cigarro eletrónico legalmente comercializados e devidamente rotulados pelo fabricante, ou usem líquidos ou produtos comprados fora dos circuitos legais de comercialização".A mesma entidade alerta os consumidores para estarem atentos e procurarem um médico no imediato perante os sintomas de tosse, falta de ar, dor no peito, febre, calafrios, vómitos, dor abdominal ou diarreia.