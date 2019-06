Diana Fialho e Iuri julgados a partir de 4 de julho

Diana Fialho e Iuri Mata estão quase a sentar-se no banco dos réus. A primeira sessão de julgamento do casal, acusado de matar a professora do Montijo, está marcada para 4 de julho.Caberá a um coletivo de juízes do Tribunal Judicial de Almada julgar o casal, em processo de divórcio, e com defesas separadas.Há cerca de um mês, Diana e Iuri viram negado o pedido de nulidade da acusação, pelo juiz de instrução criminal do Tribunal do Barreiro, que decidiu pronunciar os arguidos por homicídio qualificado e profanação de cadáver.A decisão do juiz Carlos Delca teve por base as provas recolhidas pela Judiciária de Setúbal, como o sangue da vítima na casa no Montijo, os fotogramas do casal a comprar um isqueiro e gasolina numa estação de serviço e os vestígios de terra no calçado de Iuri e Diana, coincidentes com o terreno em Pegões, onde o corpo da professora de Físico-Química foi encontrado, carbonizado.O crime aconteceu a 2 de setembro de 2018.Amélia Fialho, 59 anos, foi morta à martelada pela filha adotiva e pelo genro. Casal tinha medo de perder a herança da vítima.