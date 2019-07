Decorre esta sexta-feira no tribunal de Almada a terceira audiência do julgamento de Diana Fialho e Iuri Mata, acusados de matar à martelada a professora do Montijo, Amélia Fialho. Hoje são feitas, em sede judicial, as alegações finais deste julgamento.Os arguidos já se encontram em tribunal.É nesta audiência que o Ministério Público vai propor qual a pena de prisão mais adequada para os arguidos que estão acusados de homicídio qualificado e profanação de cadáver.Em atualização