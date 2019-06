Diana Fialho julgada pela morte da professora do Montijo

O Tribunal de Almada deverá começar a julgar, quinta-feira, Diana Fialho e Iuri Mata, o casal acusado pelo Ministério Público de matar Amélia, 59 anos, mãe adotiva da arguida, no Montijo, em setembro de 2018.A vítima foi drogada e morta à martelada em casa, carregada para um carro e queimada num descampado. A audiência está marcada mas nesse dia prossegue a greve dos funcionários judiciais.A 10 de maio, o juiz Carlos Delca decidiu levá-los a julgamento.Sublinhou que existem "indícios mais do que suficientes", como o cadáver encontrado, as imagens de Diana e Iúri (mulher e marido) a comprar gasolina e isqueiro, o sangue na casa onde residiam os três e o ADN da vítima nas roupas do casal.Segundo o Ministério Público, os arguidos "gizaram um plano" para matar Amélia Fialho, pois a relação entre esta e a filha adotiva, Diana, "era marcada por discussões e desacatos constantes por causa da relação amorosa entre os arguidos".Após o crime, fizeram queixa na PSP do desaparecimento de Amélia e deram entrevistas.