Nos primeiros seis meses deste ano, os números da sinistralidade rodoviária subiram em todos os principais indicadores, comparativamente com igual período de 2021: mais 2884 acidentes, mais 65 vítimas mortais, mais 195 feridos graves e mais 3583 feridos leves. Os números constam do Relatório de Sinistralidade a 24h, divulgado esta quinta-feira, segundo o qual entre janeiro e junho deste ano registaram-se em Portugal Continental 14 824 acidentes com vítimas, dos quais resultaram 207 vítimas mortais, 1036 feridos graves e 17 306 feridos leves.



“A colisão foi a natureza de acidente mais frequente (53,1%), com 37,7% das vítimas mortais e 44,1% dos feridos graves”, de acordo com o documento, da responsabilidade da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária. Na decomposição dos números, fica a saber-se que o dia da semana em que se registou o maior número de acidentes foi a sexta-feira (2301), sendo o domingo aquele em que se verificou maior número de mortos (50). É, ainda, revelado o período horário com mais acidentes (das 15h00 às 18h00), sendo também aquele onde se registaram mais vítimas mortais (33). De assinalar o elevado número de atropelamentos verificados nos primeiros seis meses deste ano (1953), dos quais resultaram 27 mortos.

Dias mais perigosos nas estradas são a sexta-feira e o domingo







Por último, de sublinhar que se verificou um aumento no número de acidentes em todos os distritos, mais acentuadamente em Portalegre (+52,9%) e Guarda (+40,4%). Lisboa foi o distrito com mais acidentes rodoviários (3234). No lado oposto está Bragança (147).



428 mil condutores já perderam pontos na carta de condução

O número de condutores que perderam pontos na carta de condução foi de 428,6 mil até final de junho de 2022. ? Desde a data de entrada em vigor do sistema de carta por pontos (junho de 2016), 2152 condutores ficaram com o seu título de condução cassado.