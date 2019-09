Toque na nota e sinta a textura e firmeza

rugosidade nos elementos

Observe as notas de euro contra a fonte de luz e verifique

Incline as notas

retrato de Europa

o símbolo do euro, o motivo arquitetónico

número esmeralda

muda de cor

A circulação de notas falsas no mercado não é assim tão invulgar. Em dois anos e meio foram apreendidas 26 mil notas falsas , no valor de 1,3 milhões de euros, em países como França, Alemanha, Espanha e Portugal.do papel de algodão, aimpressos em relevo: as iniciais do BCE, o pórtico ou janela, a denominação e as marcas táteis.a presença de marcas de água, filete de segurança, janela com retrato (nas notas de 20, 50, 100 e 200 euros, da série Europa).e verifique: banda holográfica com(figura mitológica grega),e o valor da nota. O, dependendo do ângulo,- Se tiver dúvidas, não a aceite. Não receberá qualquer compensação;- Solicite educadamente outra nota e assuma que a pessoa que lha apresentou está inocente. Sugira-lhe que vá à polícia local, banco ou Banco de Portugal. Nunca coloque em risco a sua segurança;- Informe de imediato as autoridades policiais locais;- Procure fixar tanta informação quanto possível sobre a pessoa que lhe apresentou a nota suspeita;- Se aceitou uma nota contrafeita, não a recoloque em circulação. Constitui um crime.