“Difícil recordar o dia em que perdi a minha filha”: Mãe de menina atingida por aeronave na Caparica recorda acidente

“Foi um dia particularmente difícil por ouvir as testemunhas a recordarem o dia em que perdi a minha filha”, contou na quinta-feira aoa mãe de Sofia António, a menina de oito anos que morreu em 2017, após ser atingida pela asa da aeronave que aterrou de emergência na praia de São João da Caparica.Um dia que os banhistas que estavam presentes no areal jamais irão esquecer, tal como referiram na quinta-feira no Tribunal de Almada: “Estava na praia com uma amiga que só gritava ‘vamos morrer’. Foi então que vi o aparelho a atingir a criança.