Dinamarquês que esfaqueou homem na Av. Gago Coutinho fica em prisão preventiva

O homem de 24 anos que, sexta-feira à noite, na avenida Gago Coutinho, em Lisboa, esfaqueou gravemente um outro, de 40, é um dinamarquês que se encontrava fugido do seu país desde meados de agosto, após ter também atacado um compatriota, na cidade de Aarhus, com uma facada no peito.













Anders Hove Christensen foi presente a juiz, em Lisboa, e colocado em preventiva pela tentativa de homicídio na avenida Gago Coutinho.