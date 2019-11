Dinheiro falso era feito em Espanha e gasto no Algarve

Uma rede que produzia notas falsas e que fazia circular o dinheiro no sul de Espanha e no Algarve foi desmantelada numa operação desencadeada em Huelva pela Polícia Nacional de Espanha, em conjunto com a Europol.A investigação, que levou à detenção de seis pessoas, começou em março e um dos elementos da organização, de 56 anos e nacionalidade espanhola, já tinha sido intercetado pela PSP, em Portimão, em julho, após ter feito compras com notas falsas no mercado local.Segundo oapurou, a Diretoria do Sul da Polícia Judiciária tinha em curso uma investigação depois de ter recebido várias queixas de comerciantes de toda a região turística. Esta terça-feira, a Polícia Nacional espanhola anunciou o desmantelamento de uma gráfica clandestina, em Huelva, impedindo assim a distribuição de cerca de 250 mil euros falsificados em Espanha e Portugal.Além das seis pessoas detidas foram ainda apreendidas diversas notas falsas de 10, 20 e 50 euros, duas armas, três impressoras, três computadores, muito papel, cartuchos de tinta, instrumentos de corte e outros materiais destinados ao fabrico de dinheiro falso.