Dinheiro para o táxi trama traficante na Amadora

A falta de dinheiro para pagar uma corrida de táxi revelou-se ‘trágica’ para um homem de 38 anos, no sábado à noite. O homem deslocava-se de Sintra para a Amadora, mas quando chegou ao destino pretendido informou o taxista que não tinha dinheiro para pagar a viagem.Parado a poucos metros de uma esquadra, o motorista pediu ajuda a dois agentes, que se dirigiram ao carro. Logo repararam no nervosismo do passageiro e rapidamente perceberam o motivo. Na mochila que trazia escondia 9619 doses de ecstasy.