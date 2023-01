Um dinossauro foi roubado, na noite de passagem de ano, de uma exposição do jardim da Devesa, em Pedrógão Grande.A figura de dois metros e com peso entre 15 a 20 quilos, encontrava-se junto a um auditório.O público que visita esta segunda-feira a exposição, no último dia, não vai poder contar com a presença do dinossauro.A Câmara Municipal reportou o furto à GNR. O autor do roubo ainda não foi identificado.