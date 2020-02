Diretor da Judiciária chamado como testemunha do coronel da GNR no caso Tancos

Luís Neves, diretor nacional da Polícia Judiciária; João Melo, atual diretor-adjunto; e Vítor Magalhães, um dos procuradores responsáveis pela acusação, foram esta quarta-feira chamados como testemunhas do coronel da GNR, no processo de Tancos, numa diligência que durou pouco mais de uma hora.Quando tinha sido ouvido, o arguido Amândio Marques afirmou que nunca soube que os militares da GNR de Loulé estavam envolvidos no furto das armas de Tancos. E garantiu que alertou Luís Neves, atual diretor da PJ, para as suspeitas que teve em relação à recuperação do armamento.Ontem, Luís Neves, Vítor Magalhães e João Melo explicaram que na reunião onde esteve Amândio Marques nada terá sido dito sobre qualquer suspeita da recuperação do armamento. Não foi permitido aos advogados fazer mais perguntas, designadamente as que diziam respeito às alegadas ações encobertas.O debate instrutório está marcado já o próximo mês de para abril.