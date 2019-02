Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Diretor da MAN Portugal confirma encontros à mesa com ex-presidente da Câmara de Braga

"O senhor Abílio (Menezes da Costa) tinha sempre envelopes com dinheiro", afirmou Luís Paradinha.

Por Fátima Vilaça | 09:14

"Em cima da mesa havia sempre faturas e o senhor Abílio (Menezes da Costa) tinha sempre envelopes com dinheiro", afirmou esta quinta-feira Luís Paradinha, diretor Comercial da MAN Portugal, referindo-se aos almoços que manteve com o responsável da MAN Braga e Vítor Sousa, então presidente do Conselho de Administração dos Transportes Urbanos de Braga.



O ‘homem forte’ da MAN Portugal, referiu, no entanto, não ter visto "nunca", qualquer entrega de dinheiro ao ex-vice- -presidente da Câmara de Braga, Vítor Sousa.



Luís Paradinha, arguido no caso de corrupção nos TUB, defendeu, durante mais uma sessão do julgamento, que os subornos eram "prática condenada" pela administração da MAN. No entanto, o diretor comercial não afastou a hipótese de terem sido entregues pela MAN Braga. "A mim nunca ninguém me pediu subornos nenhuns, mas não sei se foram dados pela concessionária", afirmou Paradinha.



O responsável de vendas da MAN Portugal foi o último dos cinco arguidos a ser ouvido - Cândida Serapicos, ex-vogal da administração dos TUB não prestou declarações - falou esta quinta-feira durante mais de quatro horas.



Disse ao Coletivo ter mantido sempre boas relações com Abílio Costa, e que a relação se alterou quando os negócios do empresário bracarense começaram a correr mal. "Ele achava que eu queria ficar com a MAN Braga e começou a fazer-me ameaças de morte", atirou, referindo, no entanto, nunca ter apresentado queixa.