Diretor da PJ diz que nada o “calará” após participação disciplinar feita pela Ordem dos Advogados

O diretor nacional da PJ, Luís Neves, afirmou esta terça-feira - nas celebrações do 77º aniversário da Polícia Judiciária, no Porto - que ninguém o "calará" porque tem "obrigação, idade e estatuto para poder agitar as águas", na sequência da participação disciplinar apresentada pelo bastonário da Ordem dos Advogados devido a declarações suas.Em causa está o facto de Luís Neves ter referido existir "terrorismo judiciário" por "recursos permanentes e incidentes processuais". "Trabalhei 23 anos e meio na área do crime violento (...) situações operacionais de elevada perigosidade (...) não era agora uma situação destas que me ia causar receio."