Diretor da PJ diz que recurso às bases das operadoras deve ser transitório

O diretor da Polícia Judiciária (PJ), Luís Neves, defendeu esta quinta-feira que a solução legislativa de recurso às bases de dados das operadoras como alternativa ao chumbo do Tribunal Constitucional (TC) relativamente à lei dos metadados deve ser transitória.

"Esta situação é curta para o futuro, porque entendemos que temos de ter mais meios. Para que a investigação criminal não fique despida, esta é uma solução transitória", afirmou o líder da PJ aos deputados do grupo de trabalho sobre os metadados, no âmbito da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos Liberdades e Garantias, no parlamento, onde estão em análise a proposta de lei do Governo e os projetos-lei de PSD, Chega e PCP.

Luís Neves criticou a interpretação do Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE), que foi secundada este ano pelo TC com a declaração de inconstitucionalidade da lei 32/2008, ao assinalar a "evolução da atividade criminosa por parte dos delinquentes e das organizações criminosas" e os meios limitados dos órgãos de polícia criminal para a investigação.