Diretor da PJ garante que Rendeiro não tem dupla nacionalidade e diz que nada "atrapalharia a extradição"

O diretor nacional da Polícia Judiciária (PJ), Luís Neves, disse que o que as autoridades sentiram com a detenção de João Rendeiro foi "vamos ao trabalho". "Gostamos de ter a justiça materializada", acrescentou em entrevista exclusiva à CMTV.



"Fico feliz e satisfeito porque desta vez conseguimos trabalhar de forma silenciosa sem que nada tivesse escapadado", realçou Luís Neves.





O ex-banqueiro estava na Forest Boutique Guest House, na província de KwaZulu-Natal, no momento em que foi apanhado pelas autoridades sul-africanas. Rendeiro será presente a tribunal na próxima segunda-feira. Segundo apurou o CM com o brigadeiro Vish Naidoo, porta-voz da South African Police Service, contactado através da sede da polícia em Pretória, João Rendeiro encontra-se na esquadra em Durban, onde aguarda a presença em tribunal marcada para a próxima segunda-feira.





O diretor da PJ disse que João Rendeiro estava sozinho e ficou surpreendido quando as autoridades o detiveram na África do Sul, na manhã deste sábado. "Foi um trabalho discreto", disse."Já sabiamos onde ele estava mas por questões de eficácia tivemos que aguardar", adiantou o diretor. Luís Neves avançou que acredita que as autoridades o vão deixar em Prisão Preventiva uma vez que "estão reunidos todos os pressuspostos".O diretor da PJ explica que apesar da mulher de Rendeiro ter confessado que o marido estava na África do Sul e ele ter conhecimento da confissão, "João Rendeiro sabia que quanto mais se mexesse em termnos de fronteiras mais possibilidades tinha de ser controlado".Luís Neves garante que o ex-banqueiro não tem dupla nacionalidade e "mesmo que tivesse isso não atrapalharia a extradição para Portugal".Esteve em fuga à justiça desde setembro.