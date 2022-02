O diretor do Colégio Oratório de São José-Salesianos em Évora garantiu ao CM que está a “colaborar inteiramente” com a investigação da Polícia Judiciária (PJ) e do Ministério Público sobre os alegados abusos sexuais praticados por um técnico de futsal daquela instituição.





O padre Sebastião Coelho explicou que “desde a primeira hora que o colégio colabora com as autoridades civis competentes, de acordo com o protocolo da instituição, para não prejudicar a investigação”. O suspeito, de 55 anos, está suspenso de funções após ter sido feita uma denúncia anónima à PJ de Évora a dar conta de que teria enviado mensagens sexuais a alunos menores.