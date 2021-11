Diretor de Urbanismo rejeita influência de Rui Moreira no caso Selminho

José Duarte, diretor municipal de Urbanismo desde 2010 na Câmara do Porto, afirmou esta quarta-feira que Rui Moreira "nunca falou" consigo "de nenhum assunto relacionado" com os terrenos da imobiliária da família do presidente da autarquia.Ouvido como testemunha na quarta sessão do julgamento, referiu que o acordo assinado em 2014 entre o município e a Selminho ia ao encontro da posição da autarquia desde o último mandato de Rui Rio: "Traduzia a abertura para, em sede de revisão do PDM, com os devidos estudos, se ponderar alteração da zona de escarpa para zona de construção. Era algo eventual. Comprometemo-nos a estudar o assunto", afirmou.Também ouvido esta manhã foi Correia de Matos, que assumiu a direção dos serviços jurídicos da Câmara do Porto em outubro de 2014, já depois de assinado o acordo entre o município e a Selminho. Indicou que, naquele mês, enviou nota informativa sobre o estado do processo a Azeredo Lopes, chefe de gabinete do presidente da câmara, e Rui Moreira. "Do ponto de vista judicial, o processo estava encerrado", indicou no Tribunal de S. João Novo, Porto.À tarde será ouvido Gonçalo Gonçalves, vereador do Urbanismo quando Rui Rio era presidente da autarquia.