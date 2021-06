Diretor do DIAP do Porto pede demissão do cargo

O diretor do Departamento de Investigação e Ação Penal do Porto (DIAP), João Rato, apresentou a demissão do cargo após vários desentendimentos com a procuradora-geral distrital (PGD) do Porto, Maria Raquel Desterro, que agora se vai jubilar.Algumas notícias davam conta de um alegado convite a João Rato para coordenar o processo Lex, que tem como protagonistas Rui Rangel e a mulher, Fátima Galante. Mas segundo apurou o, quer a acusação, quer a fase de instrução daquele processo, que já se iniciou, serão conduzidas pelo procurador Vítor Pinto, que também se encontra no processo Marquês.