Diretor regional do SEF da Madeira constituído arguido por auxílio à imigração ilegal

O diretor regional do SEF da Madeira, Inspetor Coordenador Superior Jorge Faustino, foi esta quinta-feira constituído arguido por auxílio à imigração ilegal.



A medida surge após o SEF ter realizado, durante as primeiras horas da manhã, buscas domiciliárias e nas instalações da Direção Regional, onde apreendeu diverso material informático.



Segundo nota do SEF, Jorge Faustino vai ficar com medida de coação de Termo de Identidade e Residência. A investigação começou há cerca de um mês, depois de uma denúncia feita ao serviço.