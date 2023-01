Diretor do Serviço de Neonatologia do Hospital de Faro morre em colisão

O diretor do Serviço de Neonatologia do Hospital de Faro morreu esta madrugada numa colisão entre a moto que seguia e uma viatura ligeira, em Faro.João Rosa, de 58 anos, era médico pediatra na região. Foi transportado em estado grave para o hospital onde trabalhava, mas não resistiu aos graves ferimentos.Era também diretor dos Cuidados Intensivos Pediátricos.Paulo Neves, vogal do Conselho de administração do Centro Hospitalar Universitário do Algarve confirmou aoo óbito, lamentando a grande perda para o CHUA enquanto pessoa e profissional.O acidente aconteceu às 00h40, na Estrada Moinho da Palmeira.A bandeira do hospital já foi colocada a meia-haste.