Diretor nacional adjunto da PSP salva menina na praia

Menor, de 4 anos, entregue à mãe que a procurava a chorar em Carcavelos.

Por Miguel Curado e João Carlos Rodrigues | 01:30

Manuel Magina da Silva, diretor nacional adjunto da PSP e nº 2 desta força de segurança, salvou uma menina de 4 anos que estava perdida no areal da praia de Carcavelos. Ao fim de meia hora de busca, a menor foi entregue à mãe, que chorava desesperada.



O intendente Alexandre Coimbra, diretor do departamento de Relações Públicas da PSP, explicou ao CM que o salvamento ocorreu a meio da tarde de sábado.



"O superintendente-chefe Magina da Silva estava a gozar horas de lazer na praia, quando ele e a mulher viram uma criança perdida, no areal", explicou.



A menor não tinha qualquer pulseira do programa da PSP ‘Estou Aqui’ e, apesar de saber dizer o nome completo e a idade, tinha-se perdido dos pais.



Já com a menina pela mão, Magina da Silva questionou algumas pessoas se conheciam a menor.



"Foi então que resolveu começar a caminhar, pedindo à menina que estivesse atenta para verificar se encontrava os pais", descreveu Alexandre Coimbra.



Cerca de meia hora depois, chegou, então, o final feliz. A menina vislumbrou a mãe, muito chorosa, que perguntava desesperadamente por informações da filha.



O reencontro entre as duas terminou com um forte abraço e muitos beijos.



Alexandre Coimbra usa o exemplo desta situação para alertar as pessoas de que as praias ainda não estão vigiadas e que a PSP tem o programa ‘Estou Aqui’, para ajudar nos casos de crianças perdidas.