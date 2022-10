Diretor-nacional da PSP quer polícia fardado nas Juntas que percam esquadras

O diretor-nacional da PSP, Magina da Silva, quer colocar um agente fardado nas sedes das Juntas de Freguesia que percam esquadras no âmbito do plano de reestruturação territorial nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto.Em entrevista publicada esta quinta-feira no Público, o responsável explica que já entregou o documento que explica a ideia da PSP sobre esta reestruturação. Sabe oque o mesmo chegou ao Ministério da Administração Interna em junho deste ano. "PSP garante que irá colocar, em horário de expediente, um agente fardado para receber queixas", explicou.