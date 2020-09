Diretora de escola em Cascais admite que distância é impossível

Teresa Lopes, diretora do Agrupamento de Escolas Ibn Mucana, em Cascais, considera impossível respeitar um distanciamento de 1,5 metros, como pretende a Direção-Geral da Saúde (DGS), em estabelecimentos com turmas de 30 alunos. "Se me pergunta se é possível um distanciamento de 1,5 metros eu digo que não é possível. E não há soluções viáveis como construir novos edifícios ou ter o dobro dos professores, principalmente pela falta de docentes que temos. O ano passado, em dezembro já não tinha professores para várias disciplinas", afirmou Teresa Lopes aoA responsável admite que haverá um risco de contágio pela Covid-19 acrescido, apesar das medidas de prevenção."Estamos a fazer o melhor possível, a criar condições de segurança e estamos atentos a todos os sinais, mas o regresso às aulas vai levar a uma situação de aumento de risco", considerou Teresa Lopes.O Sindicato de Todos os Professores (STOP) acusou ontem a escola cascalense de não proteger os docentes devidamente. "Para tomar conhecimento do serviço semanal, os professores são obrigados a vir à escola, quando na maior parte dos estabelecimentos a comunicação funciona por email", afirmou André Pestana, do STOP.A diretora garante que só tiveram de ir à escola os novos docentes. "Tiveram de se apresentar os novos professores e esses não pudemos contactar porque ainda não tínhamos os endereços de email", disse a diretora, frisando que, este ano, as habituais reuniões gerais com os mais de 200 docentes do agrupamento foram divididas em vários encontros com três dezenas de docentes cada.