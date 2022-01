Diretora de Gestão do SEF exonerada pela ministra da Justiça e da Administração Interna

A ministra da Justiça e ministra da Administração Interna, Francisca Van Dunem, decidiu exonerar a diretora central de Gestão e Administração do SEF, Cristina Landeiro Rodrigues. Em causa estarão suspeitas de uso de dinheiros públicos de froma abusiva.A decisão consta em despacho publicado em Diário da República esta quinta-feira, em que Van Dunem dá "por finda, a seu pedido, a comissão de serviço no cargo de diretora central de Gestão e Administração do SEF da licenciada Cristina Landeiro Rodrigues", adiantando que o despacho tem efeitos a partir de dia 8 de janeiro.