Diretora financeira assinou de cruz ata de polémico contrato com Águas de Barcelos

DIz que confiou e validou ata que levou a polémica concessão.

Por Liliana Rodrigues | 08:55

A diretora Financeira do Município de Barcelos - que se mantém no cargo - garante que a intervenção que teve no polémico contrato com as Águas de Barcelos "resumiu-se à assinatura da ata". Esta segunda-feira, no tribunal de Braga, onde foi ouvida como testemunha depois de ter sido arguida no caso, Fernanda Areia confirma que foi nomeada como membro do júri de seleção dos concorrentes e que "a engenheira Perfeita [arguida] trouxe a proposta e assinei na hora. Como era conhecedora da matéria, confiei nela".



A juíza quis saber se era habitual assinar sem questionar, e a testemunha financeira anuiu. "É normal assinar na base da confiança", assumiu, antes de ser criticada pela juíza, por nunca ter questionado os termos do contrato enquanto júri.



Fernando Reis, ex-autarca que está a ser julgado por prevaricação de titular de cargo político, pediu de imediato para falar e desmentir a testemunha. "A análise deste processo foi feita pela Dra. Fernanda Areia, até porque ela era a notária particular da Câmara e todas as escrituras passavam por ela. A testemunha só pode estar a incorrer num equívoco esquecimento", atirou Reis, que foi advertido pela juíza que de que não pode ajuizar as declarações das testemunhas.



O julga- mento decorre há três meses e começaram ontem a ser ouvidas as testemunhas abonatórias, entre as quais Domingos Araújo, ex-chefe de gabinete de Reis. "Se o PSD fosse reeleito, claro que teria de renegociar o contrato", afirmou.