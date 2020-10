Dois diretores - um homem e uma mulher - de uma Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) de Amares estão acusados de corrupção passiva no setor privado depois de terem exigido a um utente 60 mil euros para ficar no lar de idosos.No seguimento de tal exigência, o homem procedeu, em 2015, ao depósito da quantia na conta bancária da IPSS, também arguida no processo.O Ministério Público reclama agora a entrega desses 60 mil euros a favor do Estado.