Dirigente do Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar morre aos 37 anos

Morreu Hugo Oliveira, de 37 anos, na sequência de doença prolongada, no passado domingo, destacado dirigente do Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar e Técnico de Emergência Pré-Hospitalar (STEPH).Hugo Oliveira foi formador de nível 3 do INEM e licenciado em Proteção Civil.As cerimónias fúnebres tiveram lugar em Oliveira do Douro, Gaia."Lamento que o presidente do INEM não tenha estado presente nas cerimónias, uma demonstração clara da desconsideração pelo sindicato mais representativo no INEM, mas também demonstrativo do desrespeito pelos profissionais", disse, ao Correio da Manhã, Rui Lázaro, presidente do STEPH.