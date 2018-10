Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dirigentes de instituição de solidariedade detidos em Vila Nova de Gaia

Suspeitos apropriaram-se de de milhares de euros, vindos de donativos angariados.

11:38

O Presidente de Direção e a Coordenadora de uma instituição de solidariedade social de Vila Nova de Gaia foram detidos esta quarta-feira pela Polícia Judiciária, através da Diretoria do Norte.



Os detidos têm entre os 70 e os 75 anos e estão fortemente indiciados pelos crimes de peculato, administração danosa e burla.



De acordo com um comunicado enviado pela Polícia Judiciária, os suspeitos apropriaram-se de montantes de milhares de euros, vindos de donativos angariados junto de empresas e particulares, que utilizaram para pagamento de despesas sociais.



Os detidos vão ser presentes a primeiro interrogatório para ficarem a saber quais as medidas de coação aplicadas.