A discoteca Mandarim, em Leiria, que o Ministério da Administração Interna encerrou por seis meses, esteve envolvida, nos últimos três anos, em 28 episódios de violência registados pela PSP de Leiria. O último caso ocorreu no passado fim de semana e um dos clientes agredidos apresentou queixa na PSP.A maior parte das agressões ocorreram no ano passado (18). Em 2021, houve mais quatro e este ano mais seis. Envolveram clientes e seguranças privados e ocorreram no interior ou no exterior.