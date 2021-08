Discussão de trânsito em Chaves termina com cena de pancadaria

Uma banal discussão de trânsito na Rua do Sol, em Chaves, descambou em cenas de violência e pancadaria entre dois homens. O caso aconteceu esta quarta-feira.

Um vídeo do momento a que o CM teve acesso mostra os dois envolvidos, que se tratarão de um homem residente em Chaves e um emigrante suíço, em troca acesa de insultos. Em seguida o homem que está no exterior tenta forçar o outro condutor, que permanece dentro do veículo, a sair do carro. Acaba por partir um dos vidros para conseguir abrir a porta da viatura. Ao mesmo tempo o outro condutor sai pela porta do pendura.

Foge, é perseguido e acaba pontapeado e esmurrado. Os ânimos foram serenados pela população que acorreu ao local e terminou a discussão, separando os dois envolvidos.

Segundo apurou o CM junto de fonte da PSP de Chaves, as autoridades não foram chamadas ao local, não havendo por isso registo da ocorrência.