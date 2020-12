Discussão entre casal acaba em facadas em Lisboa

Uma violenta discussão entre um casal, no sábado à tarde, na Calçada de Santo Amaro, em Lisboa, terminou com ambos os elementos feridos com golpes de faca.A mulher sofreu um corte na perna direita e o homem dois golpes na cabeça. Ambos foram assistidos no local pelos bombeiros e depois transportados para o Hospital de São Francisco Xavier. Tiveram alta horas depois e o homem foi detido pela PSP. Deverá ser esta segunda-feira presente a tribunal para primeiro interrogatório.Segundo oapurou, o casal tem um filho com apenas um mês de idade. O bebé foi protegido pelos elementos policiais e conduzido a uma instituição de acolhimento, tendo a situação sido reportada à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens.