Discussão entre casal embriagado obriga avião a aterrar de emergência na Madeira

Um avião da EasyJet efetuou esta quinta-feira uma aterragem de emergência no Porto Santo, na Ilha da Madeira, devido a um casal que se desentendeu a bordo. A discussão obrigou o comandante a alterar a trajetória do voo, que saiu de Manchester, na Inglaterra, com destino a Teneride, nas Ilhas Canárias, em Espanha.De acordo com o Diário de Notícias da Madeira, o casal estava embriagado e foi obrigado a desembarcar no Porto Santo. A PSP e o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) tomaram conta da ocorrência.O avião esteve cerca de uma hora em território português, tendo despois seguido viagem.