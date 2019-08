Discussão entre duas famílias acaba em confronto com tiros em Lisboa

Uma discussão entre duas famílias, por problemas antigos, no bairro da Serafina, Lisboa, resultou segunda-feira em pai e filho (44 e 16 anos) feridos.O pai sofreu um tiro de raspão no braço. Do outro lado, também um pai e filho (55 e 28 anos) foram levados pela PSP para a esquadra.Mais tarde, a PJ apreendeu-lhes em casa um revólver.