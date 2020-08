Discussão na Internet acaba em rixa entre grupos em Vila Verde

Uma discussão entre um rapaz e uma rapariga na rede social Facebook terminou, na madrugada desta quarta-feira, numa rixa entre dois grupos, no centro da vila de Prado, Vila Verde.

Após a troca de palavras via Messenger, o rapaz deslocou-se a uma pizaria, no centro de Prado, ameaçando a rapariga com uma arma. Ato contínuo, gerou-se, no largo em frente, uma violenta cena de pancadaria.

Dois homens, de 25 e 35 anos, ficaram feridos, mas não houve disparos.



A PJ investiga.