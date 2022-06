Uma discussão por causa da utilização do multibanco acabou com uma agressão à facada, este sábado de madrugada, em Vila Nova de Famalicão. A vítima, um homem de 39 anos, residente na cidade, sofreu um corte profundo no abdómen. Foi assistido no local e transportado, em estado grave, para o hospital da cidade. Ao que o CM apurou, não corre risco de vida.





CM apurou, apresentou queixa por agressão, pouco tempo depois, no posto da GNR de Joane, no mesmo concelho. A Polícia Judiciária de Braga foi chamada a investigar.



A agressão aconteceu pelas 04h30, junto à Caixa Geral de Depósitos, na Praça D. Maria II, no centro da cidade, quando a vítima tentava levantar dinheiro. Terá sido impedido por outro homem e os dois envolveram-se em confronto físico. O alegado agressor terá saído do banco, foi ao carro e regressou munido com uma chave de fendas e uma navalha, que usou para golpear a vítima. Fugiu depois do local.