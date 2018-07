Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dispara a matar após pontapé nos genitais

Vítima foi atingida a tiro na cabeça por um vizinho com o qual estava desavindo por causa de obras num telhado em Baião.

Por Nelson Rodrigues | 01:30

Francisco Coutinho, de 68 anos, estava desavindo com o vizinho, António Azevedo, de 53, por causa de obras no telhado das casas em que vivem, que são geminadas.



A 29 de outubro do ano passado, no centro da freguesia de Frende, Baião, os dois homens discutiram e António terá dado um pontapé nos testículos de Francisco - que estava armado e efetuou um disparo na cabeça da vítima, quando estava a menos de um metro de distância desta.



Já com António Azevedo a sangrar, o atirador fez mais três disparos - que não atingiram a vítima. Depois, e enquanto António ficou prostrado no chão, o arguido abandonou o local, entrou no carro e foi entregar-se à GNR, depois de ligar para o posto a relatar o que tinha feito. Pelo caminho, atirou a arma de fogo para uma zona de mato.



António Azevedo foi transportado, em estado grave, para o Hospital Padre Américo, em Penafiel, mas foi depois transferido para o S. João, no Porto, onde esteve internado durante mais de um mês - sete dias dos quais sedado. Atualmente, vive ainda muito debilitado.



Francisco Coutinho, antigo maquinista da CP, foi agora acusado de um crime de homicídio simples na forma tentada. Está preso em casa com pulseira eletrónica e vai ser julgado no Tribunal de Penafiel.



Refere o processo, consultado pelo CM, que os vizinhos estavam desavindos há vários anos. "Efetuou um disparo em direção à cabeça do ofendido e, depois, mais três disparos à queima roupa", diz a acusação.