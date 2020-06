Dispara contra discoteca em Coimbra

O autor de vários disparos na madrugada de 3 de outubro do ano passado, à porta de uma discoteca na Alta de Coimbra, assumiu esta quinta-feira no Tribunal de Coimbra, onde começou a ser julgado, a autoria dos tiros. Negou, perante o coletivo de juízes, a intenção de matar.



O arguido de 23 anos, reconheceu que estava embriagado e que agiu por "revolta", depois de lhe terem sido pedidos 500 euros para entrar na discoteca. A versão foi negada por um dos seguranças. "Sabia que as portas eram blindadas e já estavam fechadas quando disparei", afirmou o arguido, que se mostrou arrependido.

