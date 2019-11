Dispara contra loja de burlão em Famalicão

Um homem, armado com uma pistola, efetuou pelo menos dois disparos que atingiram os vidros de uma loja da avenida Padre Silva Rego, na vila de Joane, Vila Nova de Famalicão, esta quinta-feira ao início da tarde. O estabelecimento, que servia de escritório para a venda de artigos de luxo, como veículos topo de gama e moradias, está fechado há cerca de três meses, altura em que o proprietário foi detido por burlas.Os disparos aconteceram por volta das 13h30 e a cerca de 500 metros do posto da GNR de Joane, que foi chamada ao local. A hipótese de vingança por parte de uma vítima do dono da loja é uma das possibilidades que estão a ser apuradas pela Polícia Judiciária do Porto, encarregue da investigação.Ninguém ficou ferido e o atirador escapou calmamente a pé até ao carro, que tinha estacionado ao fundo da rua, e fugiu. Esta quinta-feira à noite continuava a ser procurado pelas autoridades."Ouvi os tiros e vim logo à janela. Ainda vi o homem a voltar para trás e a confirmar o que tinha feito. Depois, caminhou até ao fundo da rua, sem pressa", contou aoMário Leite, que mora por cima da loja atingida. "Eu ainda o vi a tirar o carregador da pistola. Era uma arma pequena, que ele pôs depois no bolso do casaco. Não tinha a cara tapada, mas tinha o capuz do casaco na cabeça e luvas pretas", descreveu a testemunha."Fiquei incrédulo durante uns segundos. Desci as escadas do prédio e ainda apanhei do chão fragmentos de uma bala. O homem tinha já entrado num carro preto", concluiu.