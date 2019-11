Dispara duas vezes em discussão por causa de mensagens no Facebook

"Se quiseres problemas comigo, está aqui para ti." A ameaça foi feita por Arménio Araújo, ao chegar ao encontro que marcou com um desconhecido, em Braga, por causa de umas mensagens que ambos tinham trocado num grupo do Facebook.Assim que exibiu a arma foi esbofeteado e tentou disparar, só que, por duas vezes, a arma encravou.O segurança ligado à noite, com 30 anos, foi agora acusado pelo Ministério Público. Responde por um crime de homicídio, na forma tentada, e um crime de posse ilegal de arma.O Ministério Público diz que o segurança "quis tirar a vida" ao ofendido, "pegando na arma e fazendo pontaria para o corpo do mesmo". "Só não o fez por razões alheias à sua vontade."